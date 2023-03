Friburgo-Juvenuts 0-2, decidono Vlahovic e Chiesa: bianconeri ai quarti di Europa League

Alla Juventus basta (e avanza) il gol di Vlahovic per qualificarsi ai quarti di Europa League. I bianconeri replicano il risultato dell'andata (1 a 0) e una prestazione di sostanza. Il bel gioco, però, si è visto solo nel primo tempo. Quella decisiva al 44esimo quando dopo una revisione al Var l'arbitro assegna un rigore alla Juve: sul tiro di Gatti, ottima prestazione la sua, c'è un tocco di mano di Gulde. Lo stesso Gulde che era già stato ammonito e quindi viene espulso. La partita è segnata.

Nel secondo tempo il Friburgo non si arrende. Anzi. Continua a spingere per cercare il pareggio nonostante l'inferiorità numerica. Ci prova più volte da calcio da fermo senza mai impensierire veramente Szczęsny. Nel quarto dei cinque minuti di recupero raddoppia Federico Chiesa, finalmente in gol dopo un periodo difficile per il recupero dall'infortunio.

Il ricorso al Coni

E' di oggi anche la notizia che è stato fissato il 19 aprile alle 14.30 la seduta del Collegio di garanzia dello Sport per la discussione del ricorso del club bianconero contro il -15 in classifica decretato della Corte d'appello della Figc per la questione plusvalenze. "È importante per noi oggi avere una data e questo è importante per la squadra, per sapere quando avrà una risposta definitiva e saprà per cosa giochiamo le ultime partite del campionato - ha commentato Francesco Calvo, Chief Football Officer della Juventus-. Per noi era importante conoscere una data, questo almeno ci dà una certezza".