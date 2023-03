Furti in abitazione dopo aver concordato prestazioni sessuali

Un giovane di 28 anni, di origini marocchine, della zona di Casale Monferrato in provincia di Alessandria, è stato fermato dai carabinieri come presunto responsabile di una rapina in strada, avvenuta il 2 febbraio scorso. Dopo avere concordato sul web un appuntamento per una prestazione, si è presentato nell'abitazione, come concordato, ma con un coltello e portando via la borsa con dentro il telefono cellulare, 370 euro in contanti ed effetti personali.

Il 28enne, che nella giornata di domenica sarebbe dovuto partire per il Marocco con un volo da Malpensa, è stato bloccato a Casale e rinchiuso nella Casa circondariale di Vercelli. È accusato anche di un altro furto in abitazione e di estorsione, perché il 10 febbraio, sempre in città e in un'occasione analoga. Una volta entrato nell'alloggio, anche in questo caso aveva portato via il telefono, chiedendo e ottenendo poi un riscatto per restituirlo.