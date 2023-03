Ruba una bici elettrica e vini pregiati, arrestato 44enne

E' accusato di aver compiuto due furti a pochi giorni uno dall'altro ai danni dello stesso ristorante. Per questo i Carabinieri di Canelli, in provincia di Asti, hanno arrestato un uomo di 44 anni.

Nel mese di gennaio avrebbe rubato dal magazzino del ristorante una bici elettrica dal valore di diverse centinaia di euro. I militari lo hanno poi notato in sella al mezzo lungo le vie di Canelli. Insospettitisi, dopo aver ricevuto la denuncia del ristoratore si erano attivati per recuperare la e-bike per restituirla al legittimo proprietario.

Il quarantaquattrenne, però, sarebbe tornato nello stesso magazzino, questa volta per rubare numerose bottiglie di vino pregiato per un valore di oltre tremila euro. L'identità del colpevole sarebbe stata confermata dalle immagini delle telecamere cittadine, associate alle risultanze delle indagini.

L'uomo, con un'ordinanza del gip del tribunale di Asti, è stato arrestato con l'accusa di furto e ricettazione