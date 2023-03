Rubano una borsa con geolocalizzatore in un parcheggio, arrestati

Hanno rubato una borsa dotata di un particolare dispositivo di geolocalizzazione nel parcheggio di un ipermercato a Collegno, approfittando di un momento di distrazione dei proprietari. Il segnale dell'apparecchio ha permesso ai carabinieri di rintracciarli e bloccarli in pochi minuti. Si tratta di due uomini di origine nordafricana per cui il giudice ha convalidato l'arresto, scarcerandone uno e disponendo l'obbligo di dimora a Torino per l'altro.

Le vittime del furto, una coppia, hanno raccontato di essere stati derubati mentre erano impegnati a caricare un mobile sulla loro automobile. Uno sconosciuto si è avvicinato per chiedere un'informazione per poi allontanarsi a bordo di una 500 guidata da un'altra persona. I coniugi si sono accorti della scomparsa della borsa ed hanno così allertato i Carabinieri.

I militari hanno bloccato la 500 a Torino, in corso Toscana. I due avevano con sé carte di credito, telefonini ed altro materiale appartenente alla coppia. Entrambi hanno poi fatto ritrovare la borsa, che era stata gettata all'altezza dello svincolo tra via Pietro Cossa e Corso Regina Margherita. L'indagato sottoposto all'obbligo di dimora si è detto disponibile a risarcire il danno. Insieme al presunto complice sarà processato con il rito abbreviato.