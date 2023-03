Rubano 40mila euro a un sacerdote, chieste quattro condanne

Avrebbero sottratto circa quarantamila euro a un sacerdote di Envie, nel Cuneese, ora deceduto. Tutto falsificando la sua firma. Così il pubblico ministero del Tribunale di Cuneo ha chiesto quattro condanne per altrettanti imputati. Le accuse: furto aggravato, sostituzione di persona e truffa.

Si ipotizza che le persone coinvolte facciano parte dello stesso gruppo che avrebbe preso di mira diversi anziani preti. Azioni avvenute in provincia di Cuneo, ma pure nei territori di Alessandria, Torino, Biella, Novara e Vercelli.

Il presunto capo della "banda delle sacrestie" è un pregiudicato di Casale Monferrato, al momento detenuto, Luigi Manzato. Per lui, è stata chiesta la condanna a otto anni e otto mesi. Cinque anni e quattro mesi la richiesta di pena per il coimputato Massimo Minandri, tre anni e quattro mesi per gli altri due presunti complici: Gianfranco Lago e Lidia Atteritano.

I fatti vengono alla luce dal 2019. E' allora che la Squadra mobile della Questura di Vercelli avvia l'operazione "Angeli e Demoni". Le indagini portano all'arresto di cinque persone e al ritrovamento di oltre 100mila euro di refurtiva, tra denaro e oggetti preziosi.