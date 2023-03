E il Piemonte si risveglia con una gelata primaverile

Nottata di gelo tardivo sulla pianura piemontese. Le masse di aria fredda che nelle ultime 36 ore hanno investito la Regione e le violente raffiche di vento hanno causato un brusco abbassamento delle temperature. Le minime sono scese al di sotto dello zero fino a bassa quota, specie nelle provincia di Torino, Cuneo, Asti, Vercelli e Alessandria. I valori si sono attestati in alcune zone della pianura tra -1 e -4° centigradi, con picchi di -6,2° a Capriglio, -6,1°C Castell’Alfero (Asti) e -5,2°C a San Marzano Oliveto (Asti).

Gli agricoltori corrono ai ripari

Molte aziende agricole hanno dovuto correre ai ripari per salvare la produzione dalla gelata, attivando sistemi antibrina per limitare il più possibile i danni alla vegetazione e alle colture, specie per gli alberi da frutto.

Tendenza al rialzo, ma occhio al vento

La tendenza per i prossimi giorni è di un generale rialzo termico ma con possibile nuova fase ventosa nel weekend.