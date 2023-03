Morto Gianni Maria Guidi, il "dottore" della psicosetta di Novara

E' morto a Milano Gianni Maria Guidi, indicato come il capo della “psicosetta delle bestie", scoperta nel 2020 dalla polizia di Novara. Guidi, 79 anni, era chiamato “il dottore” per via della sua laurea in Farmacia. Una perizia medica nei mesi precedenti aveva certificato la sua impossibilità ad affrontare il dibattimento. Dopo un ictus, il suo stato di salute si era infatti aggravato in modo irreversibile.

Gianni Maria Guidi, originario di Pavia, era stato indicato come il capo della presunta “Setta delle bestie”, un ruolo respinto con fermezza da lui e dai suoi legali. Da una recente perizia era emersa la sua incapacità ad affrontare il giudizio, per questo la sua posizione processuale era stata momentaneamente stralciata, così come quella della sua collaboratrice principale, Sonia Martinovic, considerata la “mamie” delle adepte, fuoriuscita nel 2013.

Sono 26 le persone a giudizio tra imprenditori, manager, psicologi, insegnanti ed altre figure. Le accuse vanno dall'associazione a delinquere finalizzata a commettere violenze sessuali aggravate e di gruppo, abusi, anche su minori, con riduzione in schiavitù delle vittime. Cinque le vittime costituitesi parte civile nel processo iniziato a Novara.

La “psicosetta”, operativa a Cerano, era stata scoperta dalla Polizia di Stato nel luglio 2020 nel corso dell'operazione “Dioniso”. La base operativa, un cascinale coperto dalla vegetazione ed al riparo da sguardi indiscreti, e poco distante in località “Casette”, in un cottage dove il “dottore” abitava per vari periodi dell’anno. La setta aveva diramazioni a Milano, nel Pavese, in Liguria.