Giornalista milanese trovato cadavere in casa. Era morto da sette mesi

A Novara, dove si era trasferito, nessuno lo conosceva. Non così in Lombardia dove aveva lavorato presso diverse testate, dall'Ansa a L'Espresso a Il Giorno.

Pier Attilio Trivulzio, il giornalista milanese in pensione trovato morto in casa a 83 anni, nel quartiere Sant'Agabio di Novara, sarebbe deceduto per cause naturali, una morte avvenuta almeno sette mesi fa, secondo i primi accertamenti.

Sono stati alcuni amici della Brianza a far scattare l'allarme terminato con il sopralluogo dei vigili del fuoco nell'abitazione di corso Trieste e con la macabra scoperta del cadavere ormai mummificato di Trivulzio. Detto “Pet” per gli amici che ne ricordano la passione per i motori. Aveva avuto un passato come pilota e all'autodromo

di Monza - da cui mandava all'ANSA le sue corrispondenze ai tempi in cui si lavorava con i dimafonisti - era praticamente di casa.

“Un giornalista vecchio stile, infaticabile, energico, a volte poco quasi incosciente nell'affrontare a viso aperto questioni legate a mafia e terrorismo” ricorda chi lo ha conosciuto bene.

A Novara, dove si era trasferito per ragioni economiche, Trivulzio non aveva parenti o amici. Una morte in completa solitudine.