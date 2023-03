Giornalista trovato morto in casa a Novara dopo sette mesi

Nuovo dramma della solitudine con protagonista un anziano, questa volta a Novara.

In un appartamento di corso Trieste, nel quartiere di Sant'Agabio, è stato trovato morto un giornalista milanese in pensione, Pier Attilio Trivulzio, 83 anni.

Secondo una prima ricostruzione, il decesso sarebbe avvenuto per cause naturali e risalirebbe ad agosto. L'uomo pare non avesse parenti in città, dove si era trasferito. A dare l'allarme, sono stati alcuni suoi amici brianzoli che, non avendo sue notizie da tempo, hanno allertato le forze dell'ordine.

I vigili del fuoco sono entrati nell'abitazione e hanno trovato il suo corpo ormai mummificato. Sul posto anche il personale della questura e il medico legale.

Il giornalista aveva collaborato con L'Espresso, La Notte, Il Giorno, l'Ansa, occupandosi specialmente di motori. Nel suo passato, infatti, c'era anche un'esperienza come pilota di automobilismo.