Giornata contro le mafie. Caselli: "Mantenere alta la guardia"

Giornalisti, magistrati, imprenditori, funzionari pubblici e gente comune. La lotta alla mafia continua dopo più di mille morti, 12 in Piemonte. In queste cifre c'è il conto, salatissimo, pagato alla criminalità organizzata in Italia dal 1860.

Fiaccolata a Torino

La fiaccolata dell'associazione Libera, a Torino come in tutta Italia, per celebrare l'esempio di chi si è opposto nella giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie.

Interviste a Maria José Fava, Libera Piemonte; Nino Quattrone e Carla Rostagno, parenti di vittime di mafia; Giancarlo Caselli, ex magistrato.

Servizio Davide Denina; immagini Luciano Gallian