Il 24 marzo si celebra l’undicesima edizione della Giornata Europea del Gelato Artigianale "Gelato Day": un’occasione unica per omaggiare uno dei prodotti più amati in tutto il mondo e promuovere il sapere artigiano e lo sviluppo della tradizione gastronomica del settore. Appuntamento con le gelaterie che in Piemonte partecipano al contest, oltre 300 in tutta Italia.

Il gusto di questa edizione è Apfelstrudel - il Gusto dell’Anno scelto dall’Austria. L’Austria, infatti, la nazione che aveva diritto di scelta quest'anno, ha proposto il suo amatissimo strudel di mele, dolce tipico della sua tradizione, per mettere alla prova i maestri gelatieri italiani, del vecchio Continente e di altri Paesi che hanno aderito in giro per il mondo. Per realizzare questo gusto si parte da un gelato a base bianca con polpa di mela e una leggera aromatizzazione con rum e olio di limone cui si aggiunge una spolverata di cannella, uva sultanina e infine il pangrattato.

Ma come ogni anno i maestri gelatieri sono invitati a rivisitare la ricetta secondo il proprio estro e fantasia nel pieno rispetto della qualità.