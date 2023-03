Giovane pachistano uccide a martellate la madre

A Pinerolo un giovane di 23 anni ha aggredito a martellate la madre di 45 anni, provocandone la morte. Il ragazzo, cittadino pachistano, è stato fermato. L'episodio di violenza è avvenuto in un alloggio di via Sommeiller, in centro, dove risiede la famiglia.

A dare l'allarme è stato il marito della vittima, che si è recato al comando della polizia municipale di Pinerolo. L'uomo avrebbe parlato solo di sangue nell'appartamento. Quando la pattuglia dei vigili è arrivata nell'abitazione ha trovato la donna a terra in cucina. Il giovane aveva ancora il martello in mano con cui aveva colpito la madre e non ha fornito spiegazioni.