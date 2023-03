Giulia Lamarca, la disabilità non ferma la vita

Giulia Lamarca è una fantastica donna di 28 anni. Il 6 ottobre del 2011 un incidente in motorino, che la sbalzò dal sellino all'asfalto, cambiò per sempre il suo destino. Ma oggi forse si potrebbe dire che glielo cambiò in meglio.

Da quel giorno è costretta a muoversi in carrozzina. Ma lei, testarda, non si è arresa. Si è sposata con Andrea Decarlini, che fa il fisioterapista, e da un paio di anni hanno avuto una bambina Sophia. Vivono tutti e tre a Torino.

E tutti e tre girano in mondo. Hanno 400mila follower su Instagram dove postano foto e video della loro vita. Anni Giulia fa aveva aperto un blog My travels: the hard Truth e aveva scritto il primo libro, Prometto che ti darò il mondo.

Il viaggio che la dice lunga sul coraggio di Giulia è stato quello fatto all'estero in piena pandemia da covid.

Dalla sua storia, dai suoi viaggi, dalle sue emozioni, è nato il secondo libro, Un viaggio che parla di te, edito per i tipi della DeAgostini.

Il 28 marzo a Torino la presentazione in prima italiana del libro al Green Pea.