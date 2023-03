Il glaucoma colpisce 90mila piemontesi, la metà è asintomatica

Un italiano su 50 è affetto da glaucoma. La metà non sa di averlo. E di conseguenza non si sta curando. tutta colpa delle caratteristiche di questa malattia, che esordisce in forma asintomatica. Quando iniziano a manifestarsi i primi segnali, generalmente visione offuscata e dolore ad occhi e testa, è già tardi. In Piemonte sono 90.000 le persone affette da questo disturbo mentre a livello nazionale si supera il milione di casi. Come detto, la metà non sa di essere stata colpita da una malattia che, se non curata, può portare alla perdita progressiva della vista. Nella maggior parte dei casi il glaucoma dipende da una pressione troppo elevata nell'occhio interessato ma l'unico modo per individuarlo è attraverso un monitoraggio costante. Secondo alcuni studi, poi, i parenti di primo grado di un paziente affetto da glaucoma hanno un rischio di contrarre la malattia 10 volte maggiore rispetto alla popolazione generale. Fondamentale quindi la prevenzione.

Una tre giorni a Torino

Per questo l'Associazione italiana per lo studio del glaucoma, nata a Torino nel 1984, ha riunito in città 500 tra medici, professionisti e ricercatori per il suo sesto congresso internazionale, in concomitanza con la settimana mondiale di studi ed approfondimenti dedicata alla malattia. Tre giorni di lavori, fino a sabato, in cui si parlerà del glaucoma e di come può come può influenzare la qualità di vita di chi ne é affetto ed, a livello clinico, quali sono le riflessioni sulle terapie attualmente in vigore come l'uso di gocce, laser, chirurgia, per combattere e sconfiggere un disturbo che, nel mondo occidentale, è la principale causa di perdita della vista.