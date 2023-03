Glocal è Pop, il festival di Piemonte movie alla 22esima edizione

""Noi vogliamo volare in alto, ma abbiamo le radici bel salde nel terreno", così Alice Filippi, la neo direttrice di Glocal , riassume l'essenza del festival dell'Associazione Piemonte Movie alla 22esima edizione. 74 pellicole di cui 29 in concorso. Due le anteprime regionali tra cui Dear Cochise, il racconto della parabola di un atleta John Fultz - astro della Virtus Bologna negli anni Settanta - dal successo al fallimento e poi La banda degli asini, la storia di un gruppo di amici, dei loro luoghi, i borghi di Alba e del palio degli asini



Un 'edizione quella firmata Alice Filippi che vuole essere ancora più contaminazione di tutte le arti a cominciare dalla musica, tra gli ospiti anche Eugenio Cesaro degli Eugenio in via di gioia. Altra protagonista la danza. Quest'anno si festeggiano i 10 anni di collaborazione con Corpi associazione che mette insieme cinema e movimento.

intervista a Alice Filippi, direttrice Glocal