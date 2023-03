Gnonto in campo 20 minuti nel successo dell'Italia

E' durata appena 22 minuti la gara in maglia azzurra di Wilfried Gnonto: schierato con la casacca numero 10 nell'undici titolare dal ct Roberto Mancini per la sfida contro Malta, l'attaccante del Leeds è dovuto uscire a metà del primo tempo per un infortunio alla caviglia.

Una gara che comunque la nazionale è riuscita a far sua senza grossi problemi. Dopo il ko nella prima sfida del girone contro l'Inghilterra, il successo su Malta riapre così la corsa nel girone di qualificazione ai prossimi Europei. A firmare i gol del 2-0 finale Retegui al 15', con un colpo di testa sotto la traversa su calcio d'angolo di Tonali, e Pessina al 27', bravo a ribadire in rete da distanza ravvicinata un'imbeccata del centrocampista rossonero.