Goya, Picasso, Dalì e l'Ucraina di oggi: gli artisti e la guerra

Per realizzare le tele dell'installazione Every Tiger needs a Horse, l'artista afghano Rahraw Omarzad ha fatto esplodere un cubo contenente dinamite e pittura. Uno scoppio controllato, all'interno di una base militare in Piemonte, grazie alla collaborazione dell'esercito. L'installazione mostra la potenza della deflagrazione, in questo caso non violenta. E' una delle opere della mostra Artisti in guerra, voluta dal Museo di Arte Contemporanea del Castello di Rivoli.

Un'esposizione che raduna nelle sue stanze i giganti, da Francisco Goya, a Pablo Picasso, a Salvador Dalì. Un allestimento che spazia dal Vietnam ai Balcani, all'Iraq: epoche e stili lontani tra loro. Artisti accomunati però dall'aver vissuto in prima persona l'abisso di un conflitto.

Servizio di Maria Elena Spagnolo

Montaggio di Paolo Monchieri