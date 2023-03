Grave incidente nel vercellese: due morti

Due morti vittime di un grave incidente e alcuni feriti questa mattina nello scontro intorno alle 8 tra quattro veicoli lungo la strada che da San Germano Vercellese porta a Vercelli all’altezza della deviazione per Capriasco. Lo scontro nei pressi di cascine Strá,

Nello schianto coinvolto anche un furgone di una ditta di logistica.

Sono intervenute diverse squadre dei Vigili del Fuoco. Il personale intervento ha provveduto ad estrarre lee persone incastrate e alla messa in sicurezza de i veicoli coinvolti e dell'area.



Sul posto per i rilievi Polizia Stradale e Carabinieri che, per facilitare le operazioni di soccorso, hanno interdetto la strada in entrambi i sensi di marcia.

Le operazioni sono tuttora in corso.