Recupera l'uso della mano con un intervento innovativo

Ha 22 anni il motociclista che si era gravemente infortunato sei mesi fa in un incidente di moto. Ora grazie a un intervento di frontiera, al Cto della città della Salute di Torino, potrà recuperare la funzione della mano, che era rimasta compromessa, riportando nell'incidente la lesione completa del plesso brachiale, con l'impossibilità di muovere anche il gomito e la spalla sinistre.



L’intervento chirurgico è stato eseguito dai microchirurghi della mano e dai neurochirurghi Dottori Bruno Battiston, Paolo Titolo, Giulia Colzani e Francesca Vincitorio. La procedura chirurgica è durata circa 8 ore, e in pratica hanno fatto un innesto di nervi sani nel braccio malato.



Per l’intervento è stato utilizzato un microscopio robotico a visualizzazione stereoscopica 3D con controllo remoto a mani libere, utilizzato nella sala operatoria della Neurochirurgia universitaria dell'ospedale CTO (diretta dal professor Diego Garbossa).

Questo dispositivo, unico nel suo genere, permette all’équipe chirurgica di poter visualizzare ad altissima risoluzione 3D e ingrandimento, in modo naturale, angoli e punti fino ad oggi impossibili da raggiungere. Tutto questo senza mai dover staccare le mani dal campo operatorio.



Una lesione del plesso brachiale, fanno sapere dal Cto, rappresenta un evento che cambia la vita di una persona perché paralizza l’arto superiore. L’incidente o l’evento che lo ha determinato spesso causa un politrauma con numerose problematiche, ma la lesione di plesso brachiale spesso è la più difficile da gestire, sia dal punto di vista medico sia da quello psicologico per il paziente.



Questo tipo di intervento chirurgico richiede un'attenta pianificazione e valutazione, poiché non tutte le lesioni del plesso brachiale possono essere trattate con tale metodica ed i tempi di recupero sono lunghi.



Il recupero della funzione motoria necessita di molti mesi e sarà facilitata dai moderni trattamenti fisioterapici.