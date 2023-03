I Black Eyed Peas a luglio sul palco di Stupinigi

I Black Eyed Peas suoneranno a luglio a Stupinigi. La band farà quattro date estive in Italia, una delle quali proprio in Piemonte: giovedì 13 luglio 2023 al Sonic Park Stupinigi.

L'iconico gruppo musicale vincitore di 6 Grammy Awards e 35 milioni di album venduti sarà in Italia nei mesi di luglio e agosto 2023. Il trio che ha fatto la storia della musica pop, dopo Torino farà tappa nelle città di Ferrara (venerdì 14 luglio 2023, Summer Vibez), Lecce (domenica 13 agosto 2023, Oversound Music Festival) e Olbia (lunedì 14 agosto 2023, Red Valley Festival). I biglietti per le date di Torino, Ferrara e Lecce saranno in vendita online a partire da giovedì 2 marzo 2023 alle dalle 12, e in tutti i punti vendita autorizzati da martedì 7 marzo.