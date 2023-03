I cani dottori entrano in Neuropsichiatria infantile

Due piccoli grandi miracoli si sono compiuti nell’ospedale Infantile Regina Margherita di Torino.

Sara, la chiameremo così, ha undici anni. Soffre di mutismo selettivo. Chissà quante cose avrebbe da dire, ma l’ansia la blocca. Solo quando vede un cane, il suo silenzio si spezza grazie a una risata e a qualche parola piena d’emozione mormorata sottovoce. E poi c’è un’altra giovane paziente. Ha un problema con il cibo e tende a voler controllare tutto nella sua vota. Eppure, se incontra un cane, diventa spontanea, gioca, è felice.

Reazioni quasi incredibili avvenute durante le prime sedute di pet therapy, cioè la terapia con gli animali, nel reparto di Neuropsichiatria, diretto dal professor Benedetto Vitiello. A finanziare l’attività “Amici a 4 zampe” è la Fondazione Forma.

Sono previste sessioni in piccoli gruppi, con un'infermiera e un medico specializzando e la supervisione del neuropsichiatra infantile di riferimento.

L'attività è considerata un valore aggiunto nel percorso di cura multidisciplinare dei ragazzi con disturbi d’ansia, dell’umore, del comportamento alimentare e con ritiro sociale.

Accudire un cane aiuta a prendersi cura di sé e del proprio corpo, calma la rabbia e produce un sano effetto di benessere.

A breve, dovrebbe nascere anche l’orario di “visita dei parenti a quattro zampe”. I giovanissimi ricoverati potranno restare un’ora con il proprio amico animale, quasi come se fossero a casa, nella loro quotidianità. Un modo per ristabilire un legame col mondo che sta al di là della finestra della loro camera.

Dopo lo stop dovuto al Covid, i cuccioli sono tornati pure nel reparto di Dialisi, diretto da Bruno Gianoglio, e nei reparti di degenza, seguendo un protocollo che prevede percorsi dedicati per gli animali e specifiche norme igienico – sanitarie.

Il progetto vuole coinvolgere anche il personale sanitario, spesso protagonista di situazioni molto complesse.