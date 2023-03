I carabinieri recuperano un dipinto rubato 40 anni fa

I carabinieri per la Tutela del patrimonio culturale di Torino hanno restituito una pala dedicata alla Madonna del Rosario rubata oltre quarant'anni fa e ritrovata in Piemonte. Ora è tornata nel suo luogo originale: nella chiesa di Santo Stefano di Sala Consilina, nel Salernitano.

Il dipinto, un olio su tela, risale alla seconda metà del Cinquecento. Nel 1982 sparisce. Qualcuno lo porta via durante i lavori di ristrutturazione della chiesa dopo il terremoto dell'Irpinia di due anni prima. Gli esperti ritengono che l'opera abbia una notevole valenza storico-artistica nell'ambito dei dipinti presenti nelle chiese di competenza della Diocesi di Teggiano-Policastro.

La pala è stata restituita al parroco della chiesa di Santo Stefano, don Domenico Santangelo. Presente anche il capitano Massimiliano Croce, del Nucleo Tutela patrimonio culturale.