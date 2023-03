I numeri degli investimenti stranieri. Una realtà vivace e in crescita

Ci sono le imprese controllate da gruppi stranieri e ci sono le aziende guidate da un imprenditore straniero. Filiali di grandi gruppi le prime, spesso piccole e piccolissime realtà le seconde. In base ai dati del Registro imprese delle Camere di commercio a fine 2022 le imprese guidate da un titolare di origine straniera registrate in Piemonte ammontavano a 50.258, circa 1.582 in più rispetto al 2021 e oltre 12mila in più rispetto allo stesso periodo del 2011.

A fronte della nascita di 5.473 nuove imprese straniere, si sono registrate solo 3.042 cessazioni per un saldo positivo pari a 2.431 unità e un tasso di crescita del +5%, decisamente superiore rispetto a quanto evidenziato nel 2022 dal tessuto imprenditoriale piemontese complessivo. Si concentrano soprattutto nel settore delle costruzioni. Poi nel commercio, nel turismo e solo in parte nelle attività manifatturiere. Per la maggior parte si tratta di imprese individuali; solo una su dieci è una società di capitale. La maggior parte di queste imprese è insediata nel torinese e nel novarese. Poche le realtà presenti nel cuneese e nel biellese.