Il 12 maggio manifestazione nazionale delle famiglie arcobaleno a Torino

Il 12 maggio Torino ospiterà una grande mobilitazione di sindaci e amministratori pubblici per i diritti delle famiglie arcobaleno. L'obbiettivo è quello di presentare le priorità di una legge che chiedono al Parlamento. Una norma che permetta agli amministratori locali di poter registrare all'anagrafe i figli di coppie omogenitoriali.

Sabato a Milano si è svolta una grande manifestazione delle famiglie arcobaleno contro lo stop imposto al sindaco di Milano, Giuseppe Sala, per le registrazioni di figli di coppie dello stesso sesso. Già in precedenza era stato il comune di Torino a porre il problema, ricevendo il “semaforo rosso” dal governo in carica. Una posizione che accomuna l'attuale sindaco Stefano Lo Russo, che nei giorni scorsi ha annunciato la mobilitazione del 12 maggio e la precedente sindaca M5S Chiara Appendino, anche lei presente a Milano sabato.

A Torino c'è il segretariato della rete nazionale Ready, fondata da Regioni ed enti locali contro le discriminazioni. Sono tre i punti fondamentali della piattaforma “arcobaleno”: una legge che tuteli i figli delle coppie omogenitorali, il matrimonio egualitario con il diritto pieno di adottare per le coppie omosessuali. Infine, una norma organica contro le discriminazioni. Sindaci e assessori il 12 maggio parteciperanno con la fascia tricolore per dare ufficialità alla loro partecipazione.