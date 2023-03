Il bollettino di guerra del corteo anarchico

Si è concluso in via Cecchi davanti a Radio Blackout, l'emittente vicina al mondo anarchico, il corteo di un migliaio di anarchici provenienti da diverse città italiane ma anche dall'estero ( Grecia, Spagna, Francia) che si erano dati appuntamento a Torino alle 16,30, per manifestare solidarità a Alfredo Cospito, detenuto al 41Bis, e protestare contro il regime carcerario e dei centri di identificazione e rimpatrio in generale.

In realtà i giovani hanno atteso due ore, e quindi il crepuscolo, prima di muoversi da Piazza Solferino e seminare follia distruttiva in diverse zone della città, da Piazza Arbarello a via Della Consolata a Porta Palazzo.

Cassonetti bruciati, bombe carta, vetrine sfondate a mazzate, altre imbrattate di vernice nera, lanci di bottiglie verso agenti di polizia e giornalisti. Quasi un miracolo il numero contenuto dei feriti tra le forze dell'ordine, 2 : un operatore della Mobile di Milano, colpito a una gamba da una bomba carta e una agente della Scientifica ferita a una mano da una bottiglia in vetro.

Già prima dell'inizio del corteo la Digos aveva sequestrato scudi, caschi, maschere antigas, passamontagna, bastoni e materiale esplodente, procedendo al fermo di 34 manifestanti. A questi si aggiungono 5 persone fermate durante le cariche in Borgo Dora.

“Il corteo è stato indotto in un percorso diverso da quello richiesto” ha dichiarato il Questore di Torino Vincenzo Ciarambino esprimendo stupore per l'accanimento immotivato contro vetrine e auto parcheggiate. " Se il corteo - ha spiegato - fosse andato a impattare nelle aree che interessavano i manifestanti, come per esempio corso Vittorio Emanuele e la stazione ferroviaria, vi lascio immaginare le conseguenze. Nessuno avrebbe mai pensato che sarebbero state devastate le macchine di privati o le vetrine dei negozi di commercianti che devono sbarcare il lunario. Questi sono danneggiamenti incomprensibili e senza

criterio. Comunque siamo sicuri di poter identificare gran parte degli autori".