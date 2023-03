Reale Mutua Fenera Chieri ‘76 ha vinto la Challenge Cup a Timișoara, in Romania. Le ragazze di coach Bregoli hanno battuto 3-0 le romene del Lugoj come all'andata quando si era giocato a Torino, in un Pala Gianni Asti tutto esaurito. Questi i risultati dei tre set: 25-21, 25-21, 25-18.