Il click day non basta. L'agricoltura chiede un nuovo decreto flussi

Il clickday del decreto flussi è andato in overbooking in un'ora. Sono arrivate al sito del Viminale molte piu' domande degli 82mila posti disponibili, 238mila, quasi il triplo. Numeri che spiegano la situazione: grande richiesta di lavoratori, disponibilità insufficienti.

"Sapevamo già che non erano sufficienti le quote assegnate al territorio - ci dice Enrico Allasia , presidente regionale di Confagricoltura - anche se la semplificazione delle norme porta ad una velocizzazione degli arrivi, grazie alle associaizoni di categoria che asseverano la pratica- Ma c'e' bisogno dell'assegnazione di nuove quote, almeno un 30% in piu' .

Perchè l'agricoltura cambia, - ci spiega Allasia . Per diversificare oggi si allunga la stagione del raccolto con i prodotti di nicchia precoci in primavera e tardo autunnali , tipici del made in italy : aglio, porri, fragole, ciliegie e susine, e soprattutto i piccoli frutti mirtilli lamponi, che registrano un vero e proprio boom. Ma sono tutte coltivazioni delicate, che necessitano di manodopera. L'ortofrutta di qualità e le vigne chiedono le mani degli stagionali.

Solo l'agricoltura necessita di 100 mila lavoratori, ne sono assegnati 44mila - aggiunge Coldiretti - In piemonte la quota e' di circa il 10% del totale, non basta. Nell'alessandrino ad esempio gli stranieri hsanno prevalentemente un conttratto a tempo determinato che viene rinnovato ogni anno nella stagione del raccolto. A questo punto si attende un nuovo decreto che dia la possibilità di presentare nuove domande.