Il derby di Italia in scena a San Siro. Inter-Juve in campo. LA DIRETTA

Calcio di inizio alle 20.45. La sfida Inter e Juventus al Meazza di Milano, dopo che all'andata lo scorso 6 novembre i bianconeri avevano vinto 2-0. Nel corso della precedente stagione le due squadre si sono affrontate quattro volte. In campionato è finita 1-1 all'andata e 0-1 per i nerazzurri al ritorno. Nella finale di Coppa Italia l'Inter ha sconfitto la Vecchia Signora per 2-4. La squadra di Simone Inzaghi aveva inoltre conquistato la precedente edizione della Supercoppa Italiana proprio contro quella di Massimiliano Allegri per 2-1 ai tempi supplementari. E quasi per un gioco della sorte, le due squadre torneranno ad affrontarsi nelle semifinali di Coppa Italia il 4 e 26 aprile.

