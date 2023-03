Il generale Di Stasio a confronto con gli studenti

Un confronto a tutto campo, dall'importanza del rispetto delle regole fino alle divise e alle auto. Il generale Antonio Di Stasio, comandante della legione Carabinieri Piemonte e Valle d'Aosta, ha incontrato i bimbi delle classi quarte e quinte del Convitto nazionale Umberto I: un'iniziativa che fa parte del progetto 'Cultura della legalità' dell'Arma. Il generale ha ricordato l'importanza della denuncia come dovere civile, sin dalla giovane età, ricollegandosi in particolare al fenomeno del bullismo come manifestazione di prepotenza da isolare e contrastare fin da subito.

E per spiegare l'importanza di avere buoni sentimenti e di porsi obiettivi da raggiungere, cercando anche il sostegno di adulti e istituzioni, Di Stasio è ricorso alla favola di re Artù: Merlino infatti, dopo aver trasformato il giovane Semola (il futuro Re) in un pesce, poi in uno scoiattolo e infine in un uccellino, gli spiega che “l'intelligenza è importante, il Buon Dio l'ha data ad ognuno di noi, ma deve essere guidata dall'amore verso gli altri, e ciascuno nella vita deve però avere un sogno e perseguilo, un sogno sano e degno di essere realizzato”.

Considerazioni che hanno sollecitato gli interventi e le curiosità del giovane pubblico, che ha chiesto spiegazioni sulle divise dei carabinieri e sulle auto, ma anche su quanti “cattivi” avesse arrestato nella sua carriera. Il generale ha raccontato la sua esperienza al Comando Provinciale di Palermo con le tante operazioni fatte per contrastare la mafia e ha ricordato come il più grande riconoscimento avuto dal Comune di Palermo non sia avvenuto per i tanti arresti fatti ma per l'iniziativa di fornire ai ragazzi del quartiere Zen supporto allo studio.

Di Stasio farà presto ritorno al Convitto Nazionale 'Umberto I' questa volta per incontrare gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado.