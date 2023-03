Il ginocchio ricostruito con trapianto d'osso e un'operazione pianificata in 3D

Una ricostruzione del ginocchio attraverso un trapianto d'osso pianificato in 3d prima di entrare in sala operatoria.

L'intervento è stato eseguito nell'ospedale di Chivasso. Protagonisti, da un lato, un paziente che, a causa di un incidente, aveva un grave deficit del tessuto osseo, cartilagineo e legamentoso. Un problema che, in futuro, non gli avrebbe consentito la deambulazione autonoma. Dall'altro, l'équipe del reparto di ortopedia di Marino Caresio.

L'intervento per provare a risolvere la questione prevedeva un trapianto di tessuto osseo da donatore. Prima di entrare in sala, gli ingegneri di un'azienda italiana specializzata nella pianificazione di operazioni hanno realizzato uno studio tridimensionale.

L'azienda ha realizzato delle maschere di taglio, utilizzate sia per eseguire i tagli ossei sul femore donato sia per preparare l'alloggiamento nel ricevente. Sul lettino chirurgico, la corrispondenza dei piani di taglio con quanto elaborato nella pianificazione pre-operatoria ha reso possibile la stabilizzazione dell'innesto con placca e viti.

“A un mese dall'intervento - spiegano dalla Asl To4 - grazie anche alle sedute di fisioterapia, il paziente mostra buon controllo del dolore e un buon recupero dell'articolarità”.