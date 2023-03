Il metaverso contro i cyberbulli

Usare la tecnologia per intercettare più facilmente le vittime di bullismo attraverso avatar e stanze virtuali. é questa l'idea alla base della sperimentazione dello sportello contro il cyberbullismo sul metaverso, a cui sta lavorando il csi Piemonte e che è in via di sperimentazione. Si partirà prima dell'estate con tre o quattro scuole per poi allargarsi agli altri istituti con l'inizio del nuovo anno scolastico.

L'idea di base è quella di estendere lo psicologo scolastico alla realtà virtuale usando degli avatar.

L'incontro, uno a uno o di gruppo, avverrà attraverso dei visori per la realtà virtuale o tramite smartphone o pc, accedendo verosimilmente attraverso un pin.

I dati sono preoccupanti. Secondo l'ultima rilevazione coordinata dall'istituto superiore di sanità e alcune università tra cui torino,

Circa il 15% degli adolescenti ha dichiarato di essere stato vittima almeno una volta di atti di bullismo e cyberbullismo.

Dati confermati dall'istat secpondo cui, un adolescente italiano su cinque ha subìto atti di bullismo una o più volte al mese.