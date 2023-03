Il paracadute non si apre, muore Giampiero Pani, 63 anni, avvocato

E' morto in un incidente con il paracadute Giampiero Pani, 63 anni, avvocato patrocinante in Cassazione, con lo studio legale in piazza Castello, a Torino.

Sabato pomeriggio è rimasto vittima di un lancio nella scuola di paracadutismo di Cumiana, Ske Dream Center, a Cumiana, mentre trascorreva il fine settimana con gli amici.

Oltre ad essere un affermato avvocato, Giampiero Pani era uno scrittore ed un grande appassionato di volo, paracadutismo e aliante, una passione che gli è stata fatale.

Sull'incidente di sabato indagano i carabinieri. Da chiarire le cause e la dinamica. Se si sia verificata una non apertura del paracadute per un difetto di fabbricazione o manutenzione oppure se si sia trattato di un errore umano, della stessa vittima o di altri. La procura ha disposto l'autopsia.

Il direttore della scuola di paracadutismo, che Pani frequentava da vent'anni, Roberto Lomonaco, spiega che i lanci si fanno da 4mila metri di quota. Fino a mille metri si vola, si galleggia nell'aria, poi si attiva il primo paracadute; se il primo non funziona bene, c'è il secondo, che va attivato da chi è impegnato nel lancio. “Ma è un'operazione, questa - sottolinea Lomonaco - che va fatta entro tempi e distanza da terra adeguati, altrimenti si rischia”.

Giampiero Pani, che faceva paracadutismo da una trentina di anni, lascia due figli 18 e 22 anni e la moglie Silvia Damilano, consigliera comunale di Torino Bellissima e cugina dell'ex candidato sindaco del centrodestra Paolo Damilano.

Lo studio legale dell'avvocato Pani si trova in piazza Castello, a Torino. Per ora dallo studio e dall'Ordine degli Avvocati di Torino nessuno si è sentito di rilasciare una dichiarazione. E' ancora troppo forte lo choc.

I funerali si terranno mercoledì 8 marzo, alle 16, in via Sestriere 21 a Torino.