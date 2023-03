Il presidente Cirio: "Inaccettabile"

La Regione Piemonte interviene sull'ipotesi di slittamento della riapertura delle terme di Acqui, da maggio a settembre: “Si tratta di una decisone inaccettabile. Le regole sono chiare e le Terme devono riaprire nei termini e nei tempi stabiliti” tuona il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio.

Già lunedì, 20 marzo, Cirio sarà ad Acqui Terme per incontrare la società ligure che ha preso in gestione la struttura e capire come sbloccare la situazione: "Sono in ballo tanti posti di lavoro e l'attrattività turistica dell’intero territorio. Gli ostacoli si superano se c’è la volontà: Regione e Comune questa volontà l’hanno dimostrata nei fatti - aggiunge Cirio - Ora anche la società delle terme deve fare la sua parte. Noi ci siamo per aiutarli, ma serve uno sforzo comune".

D'accordo con il sindaco Danilo Rapetti, il presidente Cirio ha convocato un incontro urgente con la società: l'appuntamento alle 18.30 in piazza Levi 11 nella Maggior Sala del Palazzo Comunale di Acqui Terme.