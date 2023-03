Il presidente Emiliano a processo a Torino

Processo a Torino per il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano. La pubblica accusa ha chiesto una condanna a un anno di reclusione e 90mila euro di multa per finanziamento illecito. Una vicenda legata alle primarie del Pd del 2017. Il pubblico ministero ha proposto la stessa pena per il suo ex capo di gabinetto Claudio Stefanazzi (ora parlamentare Pd) e otto mesi per gli imprenditori Vito Ladisa e Giacomo Mescia.

Al vaglio del tribunale vi sono le somme versate dai due imprenditori alla Eggers di Pietro Dotti, la società del Torinese che si era occupata della campagna elettorale. Emiliano si è detto estraneo alle accuse. "Confido nella giustizia, ho 63 anni e ho sempre cercato di comportarmi bene".