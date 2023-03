Il presidente Vercelli lascia il Cuneo Granda volley

Il Cuneo Granda Volley ha comunicato le dimissioni del presidente Dino Vercelli. Alla base della scelta si citano impegni professionali dell'avvocato savonese, nominato alla guida del club biancorosso nel luglio scorso. La società, che milita nella serie A1 di pallavolo femminile, ringrazia in una nota il presidente dimissionario per l'impegno

profuso in questi mesi.

L'imprenditore cuneese Patrizio Bianco e il milanese Emilio Manini, attuali vicepresidenti del sodalizio biancorosso, andranno ora a ricoprire le cariche di presidente e co-presidente: il nuovo vicepresidente verrà designato nelle prossime settimane