Il tribunale: "Discriminatorio imporre 5 anni di residenza agli stranieri per le case popolari"

La Regione Piemonte si è comportata in maniera discriminatoria, imponendo per l'accesso alle case popolari il requisito della residenza in Italia “da almeno cinque anni” e quello di avere una “attività lavorativa stabile” per i soli “cittadini extracomunitari”. Lo stabilisce una ordinanza della prima sezione civile del tribunale di Torino che attribuiscr "carattere discriminatorio" in particolare al bando di concorso per l’assegnazione di alloggi nel comune di Castellamonte del primo giugno 2022.

Il tribunale impone perciò alla regione di modificare il decreto del presidente della Giunta regionale che introduceva questi requisiti e il bando in questione, che quel decreto applicava.

Ad avanzare il ricorso erano stati gli avvocati Marta Lavanna, Alberto Guarisio e Livio Neri dell'Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione (Asgi), impegnata da decenni nelle battaglie contro le discriminazioni sugli stranieri.

La questione era stata sollevata già in Consiglio regionale dalla capogruppo Luv in Regione Piemonte, Silvana Accossato, che denunciava in una interpellanza "norme discriminatorie e incongruenti per l'assegnazione degli alloggi a canone agevolato". "A causa del requisito della residenza quinquennale - segnala Accossato - molti cittadini stranieri non hanno potuto neppure presentare la domanda, contrastando l'obbligo di parità di trattamento previsto da diverse sentenze, inclusa la Corte di Cassazione. Italiani e stranieri dovrebbero invece godere della parità di trattamento nell'accesso all'alloggio, come previsto dalle normative nazionali ed europee".