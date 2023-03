Imbrattata con scritte no vax la sede della Fiom di Torino

"Stanotte la sede della Fiom di Torino è stata vandalizzata da vili ignoti e imbrattata esternamente con scritte e simboli inaccettabili". Lo rende noto la Fiom nazionale. Sui muri della sede del capoluogo piemontese sono apparse simboli e scritte riconducibili ai 'No Vax'. "Come in passato, dopo la devastazione della sede della Cgil nazionale a Roma e con l'imbrattamento di altre camere del lavoro in Italia - dice la Fiom - è ferma la nostra condanna contro chi opera per intimidire la Fiom e la Cgil, i lavoratori e le lavoratrici, e agisce anche nell'illegalità per impedire l'affermazione della democrazia, dei diritti, dei principi costituzionali. Come Fiom nazionale esprimiamo la nostra solidarietà alle compagne e ai compagni di Torino, confidando nell'intervento delle autorità competenti per individuare i colpevoli ed evitare che atti del genere possano ripetersi in futuro".