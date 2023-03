Stellantis, a febbraio immatricolazioni in Europa +2%

Il gruppo Stellantis ha immatricolato a febbraio in Europa Occidentale più Paesi Efta (Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera) e Regno Unito 167.097 auto, pari al 2% in più dello stesso mese del 2022. Tuttavia scende la quota di mercato, pari al 18,5% a fronte del 20,4% di un anno fa.

I singoli marchi

In particolare guardando ai singoli marchi, nel secondo mese dell'anno Peugeot è cresciuta del 6,3%; Opel/Vauxhall sale dell'1,7%; sostanzialmente stabile Fiat: +0,5%; Citroën ha perso il 7,1%; Jeep sale dell'1,4%; +21,2% per DS; boom di Alfa Romeo: +127,9%; calano Lancia e Chrysler del 36,8% mentre altri marchi del gruppo salgono del 73,1%. Nei primi due mesi del 2023 le immatricolazioni di Stellantis sono 323.838, in crescita dell'1% sull'analogo periodo dell'anno scorso. La quota del gruppo è in calo dal 19,7al 17,9%.

Il mercato in Europa

Sempre a febbraio in Europa Occidentale più Paesi Efta e Regno Unito sono state immatricolate 902.775 auto, il 12,2% in più dello stesso mese del 2022. Nei primi due mesi le immatricolazioni sono state1.814.048, pari a una crescita dell'11,5%. I dati sono dell'Acea, l'associazione dei costruttori europei. In generale nell'Unione europea sale l'elettrico: + 39,7%. Ma i numeri restano piccoli: le auto elettriche acquistate a febbraio sono 97.300, pari al 12,1% del totale. Parallelamente scendono le nuove immatricolazioni di veicoli diesel: -8,4% e tuttavia rappresentano il 15% dei nuovi acquisti.

In Italia resiste il motore elettrico e le ibride “leggere”

In Italia il mercato cresce del 18,2% rispetto a un anno fa, con 258.724 auto immatricolate a gennaio e febbraio. Superato nuovamente il mercato francese. Nonostante i divieti, aumentano le vendite di vetture diesel: +11% (48.508 vetture). Ma di più quella a benzina, con un +15,9% (68.564). A queste si somma il +24,3% delle full e mild hybrid (94.509, la categoria più venduta), ossia delle ibride “vere” e di quelle in cui il motore elettrico interviene solo nello spunto iniziale. Le ibride plug-in, ossia quelle con batteria ricaricabile, fanno segnare un più modesto +8,2% (11.636). Le elettriche mettono a segno un rilevante +20,4%, ma restano confinate a numeri piuttosto bassi: 8.191 auto immatricolate.

Inversione di tendenza, ma prudente

"L'inversione di tendenza delineatasi con la prima crescita dell'agosto 2022 dopo 13 cali mensili consecutivi continua, ma tarda a prendere consistenza". E' il commento di Gian Primo Quagliano, presidente del centro studi Promotor, sulle immatricolazioni in Europa. "Rispetto alla situazione ante-pandemia, cioè rispetto al primo bimestre del 2019 le immatricolazioni nell'Europa Occidentale - spiega Quagliano - sono però ancora in calo di ben il 23,6%. Nella situazione innescata dalla pandemia il mercato dell'auto è stato fortemente penalizzato da un complesso di fattori che, con la carenza di microchip e di altri componenti essenziali, non hanno consentito all'industria automobilistica di soddisfare pienamente neppure la domanda residua al netto dell'impatto negativo dei fattori che vanno dalla pandemia alla guerra in Ucraina, alla crisi energetica ed al ritorno dell'inflazione".

Pesano le incertezze normative

Secondo Quagliano, "la ripresina in atto di fatto è dovuta soltanto al miglioramento delle forniture di componenti. Tra l'altro la transizione energetica che sta lentamente prendendo corpo con l'aumento della quota dell'elettrico in alcuni dei maggiori paesi europei (ma non in Italia) è anche fonte di disorientamento perché di fronte alla scelta di una nuova auto da acquistare vi sono forti incertezze da parte del pubblico per quanto riguarda il tipo di alimentazione per cui optare. E in questo quadro, poi, certamente non giovano le divergenze recentemente emerse in ambito Ue sul tipo di auto che sarà possibile acquistare dopo il 2035". Il centro studi Promotor sottolinea che tutti i mercati nazionali dell'area sono in crescita tranne cinque piccoli, Norvegia (-42,3%), Svezia (-19,5%), Finlandia (-6,3%), Islanda(-5,8%) e Lituania (-1,5%).