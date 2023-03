Immigrazione, controlli a Novara nella zona della stazione

La Polizia di Stato, insieme con la Polizia locale di Novara, ha effettuato controlli nella zona della stazione su 204 persone, 49 veicoli e 4 esercizi commerciali. In particolare, in via San Francesco

d’Assisi. Sono stati effettuati posti di controllo in corso della Vittoria, corso Vercelli e viale Kennedy. Durante il servizio sono stati anche rintracciati due stranieri irregolari: un cittadino egiziano, poi espulso con ordine di abbandonare il territorio nazionale; e un cittadino pachistano, con precedenti penali e per il quale nel pomeriggio di ieri veniva organizzato un servizio di accompagnamento presso il CPR di Gradisca d'Isonzo (Gorizia) per il trattenimento e per l’esecuzione coattiva dell’espulsione.