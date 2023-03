Imprese femminili artigiane, nel 2022 aumentano di +0,6% rispetto al 2019

Le imprese femminili artigiane crescono, in controtendenza rispetto all'andamento delle aziende rosa totali. Quelle con sede in Piemonte sono 19.766 a fine 2022, undici in meno (-0,1%) rispetto al 2021 e 119 in più (+0,6%) del 2019.

Sono 10.055 a Torino, 2858 a Cuneo, 1.927 ad Alessandria, 1.693 a Novara, 915 ad Asti, 834 a Biella, 821 a Vercelli e 663 nel Verbano-Cusio Ossola. Al 31 dicembre 2022 in Piemonte le imprese artigiane giovanili femminili sono 2.715 14 in meno del 2021 e 101 in meno del 2019. In crescita, invece, le imprese artigiane straniere femminili: sono 3.179, 125 in più del 2021 e 419 in più del 2019.

"Questi dati documentano una vivacità dell'imprenditoria dell'artigianato femminile che ha dimostrato forti doti di resilienza. Ha resistito, infatti, durante l'onda d'urto causata dalla pandemia e dimostra, ogni giorno, una forte capacità di adattamento e di inventiva. Particolarmente performante è il settore delle imprese artigiane straniere femminili" commenta Sara Origlia, presidente di Confartigianato Piemonte Donne impresa. "Sul fronte lavoro, però, c'è ancora molto da fare per sostenere e valorizzare le imprese femminili - continua Origlia - e fornire opportunità e strumenti per le donne che vogliono fare impresa. Occorre favorire le imprenditrici che vogliono diventare madri, senza essere penalizzate sul piano professionale e tessere quella rete di assistenza e di servizi attraverso un welfare che sappia supportare e conciliare la professione dell'imprenditrice con la famiglia".