In monopattino sulla Torino-Caselle: multa a 40enne cinese

La segnalazione parlava di una donna, a bordo di un monopattino elettrico, sulla Torino-Caselle. Quando gli agenti della Polizia Stradale di Torino l'hanno raggiunta, la 40enne di nazionalità cinese stava percorrendo lo svincolo Borgaro, in direzione aeroporto, sulla carreggiata. E' successo alle 8:45 di domenica 19 marzo.

La sanzione

La donna è stata fermata e accompagnata all'area di servizio Stura Nord in Tangenziale nord dove è stata multata. La sanzione amministrativa in questi casi è compresa tra 50 e 250 euro. Ad accompagnare fuori dall'autostrada la donna, al termine del controllo, il marito sopraggiunto nel frattempo in auto.

Il bilancio dei controlli nel fine settimana

Nel fine settimana del 18-19 marzo sono stati oltre 230 i veicoli controllati dalla Polstrada di Torino. Dodici le persone sorprese a guidare in stato di ebbrezza e tre sono risultate positive al drogometro. In totale sette le patenti ritirate, undici le carte di circolazione. Detratti 264 punti patente con la contestazione di 97 infrazioni del codice della strada.