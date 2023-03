Edili in piazza per il superbonus. A rischio 2500 imprese

Anche a Torino gli edili chiedono al Governo di non far morire il settore delle costruzioni con la cancellazione del bonus del 110%, senza valide alternative per favorire la crescita e gli investimenti. Lo fanno con lo slogan della manifestazione in piazza Astengo, nel quartiere Falchera, indetta da Fillea Cgil e Feneal Uil: Fai la cosa buona.

A rischio, infatti, dopo gli ultimi provvedimenti sul Superbonus, per i manifestanti, ci sono 2.500 imprese e migliaia di posti di lavoro. Grazie alla misura, per i segretari generali di Fillea Cgil Torino e Piemonte, Massimo Cogliandro, e Feneal Uil Piemonte, Giuseppe Manta in Piemonte, negli ultimi tre anni, si sono registrati in media 8.500 lavoratori in più nel settore edile, con una crescita delle ore lavorate di circa il 50%. "Le scelte del Governo - dichiarano Massimo Cogliandro e Giuseppe Manta - sono sbagliate. Per noi di Fillea Cgil e Feneal Uil un'altra strada è possibile: mantenere la cessione dei crediti per le famiglie con Isee fino a 30mila euro, per i condomini di periferia e per le case popolari; attuare politiche industriali stabili e strutturali per la rigenerazione delle città, per la riduzione degli sprechi energetici e l'inquinamento; garantire qualità del lavoro e delle imprese, rispetto del Contratto nazionale edile e vietare il continuo ricorso al subappalto. Nel solo Piemonte il Superbonus 110% nel 2022 ha generato 27.880 interventi di riqualificazione per un valore di 4 miliardi e 800 milioni di euro".

La mobilitazione è il punto di arrivo di una serie di iniziative, volantinaggi, assemblee e azioni simboliche, realizzate dai due sindacati di categoria per denunciare gli impatti negativi della cancellazione del superbonus sul settore delle costruzioni e per mandare un messaggio al Governo sui temi: ambiente, casa, città e lavoro.

«Ѐ necessario rilanciare l’edilizia - dichiarano Gabriella Semeraro e Gianni Cortese - tutelando il territorio, mettendo in sicurezza gli edifici, riqualificando i centri urbani e valorizzando il lavoro di qualità, sicuro e legale, indispensabile per azzerare le morti sul lavoro, in particolare nel settore delle costruzioni. Ѐ intollerabile che, lo scorso anno, in Piemonte, 93 persone abbiano perso la vita sul posto di lavoro, di cui più di 40 nella sola Città Metropolitana di Torino».

In piazza anche i Segretari Generali Nazionali degli edili Cgil e Uil Alessandro Genovesi e Vito Panzarella per esporre le proposte per ridurre i danni che deriverebbero dall'applicazione del decreto 11/2023, con il blocco della cessione dei crediti per i bonus edili a discapito dei redditi più bassi.

Sul palco oltre alle lavoratrici e ai lavoratori del settore, anche tante altre personalità del mondo cittadino, oltre che imprenditori e sindacalisti. Tra i nomi don Adelino Montanelli, sacerdote di Falchera, Marco Razzetti imprenditore edile, Giorgio Prino, segretario Legambiente Piemonte - Valle d'Aosta, Giuseppe Gulino dell'Unione Universitari, Gianni Cortese, segretario generale Uil Piemonte, Giorgio Airaudo, segretario generale Cgil Piemonte, Stefano Chiappelli, segretario nazionale Sunia Cgil, Maurizio Maurizzi, segretario nazionale Fillea Cgil, il segretario generale nazionale della FenealUil, Vito Panzarella. Presenti inoltre gli sbandieratori di Asti e il

gruppo musicale degli Yo Yo Mundi.