In scena per solidarietà

Al Teatro Alfieri di Asti per solidarietà. E' un'iniziativa del Lions Club di Villanova d'Asti per acquistare un cane guida per ipovedenti per l'associazione A.P.R.I di Asti.

Musica e parole per raccontare la vita del fondatore del Lions, Melvin Jones. Lo spettacolo, dal titolo “Chicago 1917 - una visione di Futuro” , da un'idea di Claudio Ligresti è realizzato dalla compagnia Teatro degli Acerbi, con Patrizia Camatel, Fabio Fassio, Federico Gheduzzi e Elena Romano; in scena sabato 25 marzo, alle 21.00. La storia inizia nel 1917, quando Melvin Jones riunisce un gruppo di uomini d'affari per formare un'organizzazione che potesse unire le loro forze per aiutare la comunità. Da allora, il Lions Club è presente in tutto il mondo e continua a servire la comunità attraverso diverse attività benefiche.

Nel video, la prova generale dello spettacolo