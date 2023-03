Inchiesta Centri permanenza per il rimpatrio, l'ex prefetto Palomba sentito dai magistrati

L'ex prefetto di Torino Claudio Palomba è stato sentito sabato pomeriggio per quasi cinque ore dai magistrati torinesi per l'indagine aperta in seguito al suicidio dell'immigrato Moussa Balde, avvenuto il 23 maggio 2021 nel Cpr di Torino. Lo riporta l'edizione di Torino del Corriere della Sera. Contattato dal quotidiano, Palomba, attuale prefetto di Napoli, non ha preferito rilasciare alcun commento.

Balde, 23 anni, originario della Guinea, fu picchiato il 9 maggio 2021 a Ventimiglia (Liguria) da tre uomini, che sono stati poi condannati in primo grado. Successivamente al pestaggio, fu trasferito al Centro di permanenza per i rimpatri di corso Brunelleschi a Torino, in quando privo di documenti. Pochi giorni dopo fu trovato impiccato nella stessa struttura.

In seguito al suicidio partì un'altra inchiesta della Procura di Torino sulle condizioni del centro, che ha visto indagati una decina di poliziotti e funzionari, cui si aggiunge, secondo il Corriere Torino, anche Palomba, in quanto alla prefettura spettano i compiti di verifica e controllo delle condizioni dei Cpr.