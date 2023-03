Inchiesta Juve, faro della Procura di Cagliari sul prestito di Cerri

Aperta un'inchiesta in relazione al trasferimento dell'attaccante Alberto Cerri dalla Juventus al Cagliari, avvenuto nell'estate del 2018. Si è mossa la Procura di Cagliari, che ha ricevuto da quella di Torino gli atti riguardanti il caso sulle plusvalenze del club bianconero. Ora, come già avvenuto in altre città, l'attenzione non è più soltanto sulla Juventus ma anche sulle altre società coinvolte, in questo caso il Cagliari. L'operazione Cerri, che adesso gioca al Como in Serie B, era stata fatta in prestito con obbligo di riscatto condizionato (scattato a febbraio 2019) per un totale di 9 milioni, con un effetto economico positivo immediato di circa 8,4 milioni per la società torinese. L'inchiesta è nelle fasi iniziali, per ora senza iscrizioni al registro degli indagati. Al momento la società Cagliari calcio non ha ricevuto alcuna comunicazione.