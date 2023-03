Inchiesta Juve, il giorno dell'udienza preliminare. Tra i 13 indagati anche Andrea Agnelli

Per la Juventus, ed i suoi tifosi, l'attesa è finita. Ancora poche ore e prenderà il via al Tribunale di Torino, davanti al Gup Marco Picco, l'udienza preliminare dell'inchiesta Prisma, primo atto di un percorso che si annuncia lungo e non privo di possibili colpi di scena. Si deciderà sul rinvio a giudizio di 12 tra dirigenti ed amministratori bianconeri. Tra loro i vertici che rassegnarono le dimissioni il 28 ottobre: Andrea Agnelli, Pavel Nedved, Maurizio Arrivabene, Fabio Paratici. Indagato anche la società, come persona giuridica.

A sostenere l'accusa i pm Marco Gianoglio e Mario Bendoni. Il terzo titolare dell'inchiesta, Ciro Santoriello, ha scelto di astenersi dopo la pubblicazione sui social di video risalenti a 4 anni fa in cui dichiarava la propria antipatia sportiva nei confronti dei bianconeri.

Ci saranno inoltre le costituzioni di parte civile: il Codacons ha annunciato che rappresenterà alcuni piccoli soci della juventus. Previste anche Consob ed Agenzia delle Entrate, individuate come persone offese. Si parlerà anche della competenza territoriale: i legali bianconeri chiedono lo spostamento da Torino a Milano o Roma. La decisione sarà del Giudice dell'Udienza Preliminare che potrebbe rinviare alla Cassazione.

La Procura di Torino ha passato al setaccio i bilanci del triennio 2018-2021. I principali reati ipotizzati dall’accusa sono quelli di falso in bilancio, false comunicazioni al mercato azionario, false fatturazioni e ostacolo all’esercizio delle autorità di pubblica vigilanza.