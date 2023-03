Incendio alle porte di Novara. Alte fiamme in zona industriale, udite alcune esplosioni

Un grosso incendio è divampato alle prime ore del giorno alle porte di Novara: una altissima colonna di fumo nero si è alzata ed è visibile da ogni punto della città.

Secondo prime informazioni raccolte le fiamme sarebbero divampate in uno stabilimento di solventi a San Pietro Mosezzo, comune confinante in direzione nord est della città. Sul posto presenti sei squadre dei vigili del fuoco di cui due giunte dal capoluogo di provincia e le altre dai comandi limitrofi. Numerose anche le ambulanze dei soccorsi, anche se al momento non si hanno notizie di feriti.

Evacuata la zona industriale, sul posto il sindaco di San Pietro di Mosezzo, Giuseppe Brognoli