Incontro per la Lear in Regione. Cirio: "Lavoriamo per allungare gli ammortizzatori sociali"

I lavoratori della Lear di Grugliasco, azienda che produce sedili per le Maserati, manifestano davanti al palazzo della Regione in piazza Castello, dove è in corso il tavolo di crisi. La proprietà americana ha annunciato 260 esuberi su 430 dipendenti. L'azienda è entrata in crisi perché ha perso la commessa per i sedili della 500elettrica che è stata data all'azienda turca Martur che ha una sede nel torinese. La cassa integrazione in deroga scade a maggio e si lavora un paio di giorni al mese e impianti saturi al 30%. I sindacati - che hanno incontrato gli assessori regionali Andrea Tronzano e Elena Chiorino - chiedono il prolungamento dei contratti di solidarietà e di ampliare la produzione con pezzi attualmente prodotti all'estero come cablaggi e scocche per l'elettrico.

"Garantire il reddito ai lavoratori della Lear è per noi imprescindibile. Per questo avvieremo un percorso che consenta il prolungamento degli ammortizzatori sociali fino alla fine del 2024". Lo ha detto il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio che ha incontrato i lavoratori della Lear dopo il tavolo con l'azienda e i sindacati sul futuro della fabbrica di Grugliasco che produce sedili perla Maserati. L'azienda ha confermato oggi i 260 esuberi. "Ci siamo fatti carico di parlare con Stellantis per verificare le prospettive future. Con il prolungamento per due anni degli ammortizzatori sociali. La 500 elettrica è tutta torinese, è paradossale non fare lavorare le aziende del territorio", ha spiegato Cirio. "Quello che è certo è che non lasceremo soli i lavoratori".

"Abbiamo voluto ampliare il confronto in merito alla situazione, oltre le mura dello stabilimento, abbiamo accolto l'impegno del presidente della Regione, nella vertenza Lear, sia per un confronto con il committente Stellantis e sia nel sostegno con il ministero in merito alla garanzia dei necessari strumenti di ammortizzatore sociale" osserva Antonio Iofrida, responsabile Uilm per Lear. "L'incontro di oggi in Regione ha confermato le nostre preoccupazioni. È positivo che il presidente della Regione abbia garantito che sarà al nostro fianco. Dovremo monitorare la situazione, qui il problema non è capire cosa farà Stellantis per le commesse destinate a Lear, bisogna capire cosa farà la Lear per tutelare i propri dipendenti", sottolinea Luigi Paone, segretario generale della Uilm Torino.