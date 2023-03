Inflazione e caro-vita erodono i depositi del Piemonte

Da un lato le famiglie e le imprese, con i risparmi erosi da inflazione e caro vita: il valore dei depositi è diminuito di due miliardi di euro in Piemonte nell'ultimo anno, un calo dell'1,3 per cento, il dato nazionale è meno 1,5 per cento. Dall'altro lato le banche, che in Italia godono di buona salute, grazie all'aumento dei tassi di interesse, alla liquidità e a una vigilanza più attenta rispetto al passato, e sono meno esposte a turbolenze finanziarie come quelle che hanno travolto Silicon Valley Bank e Credit Suisse. Lo sottolinea la Fabi, la Federazione autonoma bancari italiani, impegnata nella fase congressuale che porterà al rinnovo della segreteria nazionale.

Al congresso provinciale di Torino presente anche il segretario generale nazionale Lando Sileoni. “La solidità finanziaria delle banche italiane - spiega dipende da tre fattori cruciali: le regole e i controlli efficaci della vigilanza, la qualità professionale dei vertici dei gruppi e la resilienza assicurata dalle lavoratrici e dai lavoratori che hanno contribuito alla tenuta e alla stabilità del settore bancario italiano”. “Un dato di fatto - aggiunge - di un merito che andrà adeguatamente riconosciuto, dalle banche, anche dal punto di vista economico, in occasione del rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro che sarà al centro del prossimo negoziato”.

A preoccupare i lavoratori, e i risparmiatori, anche la crescente “desertificazione bancaria”, cioè la diminuzione degli sportelli: nel 2021 ne sono stati chiusi 158 in Piemonte, un calo dell'8,3 per cento negli ultimi cinque anni, il dato italiano è meno 7,8. Sportelli però spesso sostituiti dagli uffici postali che vendono prodotti finanziari a loro volta acquistati dalle banche, grazie ad accordi con gli stessi istituti. “Di fatto chiudono gli sportelli bancari ed è un problema - spiega Sileoni - ma sul territorio rimangono le Poste, che traggono vantaggio da questi accordi, che stanno dando risultati positivi anche alle banche”.

