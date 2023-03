Insegue un camion e spara al conducente

Avrebbe inseguito un camion e sparato dal finestrino al conducente con una pistola. Un uomo di 43 anni, di origini albanese, è stato fermato dai carabinieri di Casale Monferrato con l'accusa di tentato omicidio nei confronti di un connazionale e porto illegale di armi.

Ferito a un rene e in gravissime condizioni, la vittima era stata trasportata all'ospedale Santo Spirito di Casale e sottoposta a vari interventi chirurgici. I militari dell'arma sono risaliti all'identità dell'autore della sparatoria, che dopo il ferimento si era dato alla fuga, anche attraverso l'analisi dei filmati di video sorveglianza: l'uomo, sentitosi braccato, si è poi costituito in una caserma dei carabinieri di Genova ed è sottoposto a fermo nel carcere di Marassi per tentato omicidio e porto illegale di armi.

Le indagini, coordinate dalla Procura di Vercelli, sono ancora in corso per chiarire il movente del delitto.